Происшествия
В Симферополе напали на девушку, подкармливавшую бродячих собак
В Симферополе во дворе одного из многоэтажных домов неизвестный напал на девушку, когда она кормила бродячих собак.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Нападавший стал угрожал, что отравит животных и проколет ей шины.
«Ударил девушку посреди улицы за то, что она кормила собак, потом угрожал их отравить, а ей проколоть шины если еще раз увидит. Когда она взяла телефон и начала снимать, он сразу замолчал и сделал вид, что ничего не произошло. При этом в тот момент рядом были бабушка с внуком, которые просто получили шок», — пишет очевидец происшествия в соцсетях.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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