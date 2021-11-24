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Происшествия

В Симферополе напали на девушку, подкармливавшую бродячих собак

09:22 среда, 24 ноября 2021

В Симферополе во дворе одного из многоэтажных домов неизвестный напал на девушку, когда она кормила бродячих собак.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Нападавший стал угрожал, что отравит животных и проколет ей шины.

«Ударил девушку посреди улицы за то, что она кормила собак, потом угрожал их отравить, а ей проколоть шины если еще раз увидит. Когда она взяла телефон и начала снимать, он сразу замолчал и сделал вид, что ничего не произошло. При этом в тот момент рядом были бабушка с внуком, которые просто получили шок», — пишет очевидец происшествия в соцсетях.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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