Власть
В Севастополе покойника хотели закопать в метровой могиле
На севастопольском кладбище близким и родственникам пришлось прощаться с покойным, одновременно организовывая рытье могилы — имеющаяся яма, по их словам, была одного метра в глубину.
Скорбящие были вынуждены самостоятельно искать и оплачивать экскаватор, способный углубить могилу. Подрядчик же сослался на непроходимый для ручного труда скальный грунт, а также сообщил о достаточности глубины в данном случае.
Как сообщила родственница покойного, сложности возникли на кладбище в селе Широком. Обнаружив неглубокую могилу, родственники позвонили подрядчику (ИП Блох Дмитрий Хаимович), который, по словам звонивших, объяснил: рабочие уперлись в скальный грунт, и дальше продвинуться им не удается. Чтобы компенсировать возможную нехватку глубины могилы, рабочие предложили родственникам насыпать могильный холмик побольше.
Такой вариант близких усопшего не устроил, равно как и предложение передать гроб с телом на ответственное хранение подрядчику, который готов изыскать возможность углубления могилы за ночь и провести захоронение на следующий день.
Родственники оперативно вызвали экскаватор, который помог преодолеть сопротивление почвы — где, однако, сплошной скалы не обнаружилось.
«Дядя тем временем лежит в гробу на кладбище, родственники и друзья ходят вокруг, не понимая, что делать, докопали могилу и попрощались», — описывает родственница дальнейшее.
Представители подрядчика сообщили собственную версию событий.
«Копали вручную — наш трактор был на ремонте. Наткнулись на камни, дальше стало невозможно работать», — описал ситуацию со своей стороны ответственный за столкнувшееся с проблемами захоронение.
Почему не рассматривали возможность при поломке собственной техники нанимать чужую, осталось неясным.
Представитель подрядчика не согласился с обвинениями в недостаточной глубине могилы — по его словам, минимально допустимой глубиной являются полтора метра, а для каменистого грунта допустимы и меньшие значения.
Юрист службы информирования и консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей в городе Севастополе Артур Бадалов отметил, что в данном случае может быть нарушена статья 29 закона «О защите прав потребителей», а граждане, имеющие на руках официальные документы, чеки и иные подтверждающие аргументы, могут обратиться с досудебной претензией.
В тексте использованы материалы: Форпост
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