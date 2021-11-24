В Крыму за сутки более 700 новых заражений

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702 случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6041 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 701 человек, выздоровевших за весь период – 103 683.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым получил более 38 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Вакцина «Спутник Лайт», дефицит которой наблюдался в Крыму, поступила на полуостров. На аптечные склады республики доставили 38,5 тыс. доз препарата.

В Севастополе готовятся снизить антиковидные мощности. Власти Севастополя рассматривают возможность плавного уменьшения коечного фонда в связи с улучшением ряда коронавирусных показателей.

В Севастополе от коронавируса умирают 25-летние. В Севастополе за сутки выявлено 322 новых случая коронавируса.

Сводка о новых заражениях в Крыму. 775 случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.