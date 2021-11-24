Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Смертельный COVID: сводка по заболеваемости в Севастополе ● Крым получил более 38 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» ● В Севастополе готовятся снизить антиковидные мощности ● В Севастополе от коронавируса умирают 25-летние ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Крыму за сутки более 700 новых заражений
фото © gazetauzao.ru
702 случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6041 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 701 человек, выздоровевших за весь период – 103 683.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым получил более 38 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Вакцина «Спутник Лайт», дефицит которой наблюдался в Крыму, поступила на полуостров. На аптечные склады республики доставили 38,5 тыс. доз препарата.
В Севастополе готовятся снизить антиковидные мощности. Власти Севастополя рассматривают возможность плавного уменьшения коечного фонда в связи с улучшением ряда коронавирусных показателей.
В Севастополе от коронавируса умирают 25-летние. В Севастополе за сутки выявлено 322 новых случая коронавируса.
Сводка о новых заражениях в Крыму. 775 случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.
В Крыму за сутки более 700 новых заражений
702 случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.
Какой сегодня праздник 24 ноября фото
Сегодня, 24 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму начались протесты против QR-кодов
В крымской столице неизвестные устроили акцию против QR-кодов. По городу расклеены объявления с призывом их не использовать.
Аксенова окружают силовиками и сватают в Кремль
Глава Крыма пытается маневрировать между коррупционными ударами, но не контролирует ситуацию – считают авторы Телеграм-канала «Незыгарь».
вчера
ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД
24 часа назад
В Ялте начинается передел пляжного рынка
В Ялте пляжи в 2022 году будут распределять на конкурсной основе. Конкурс должен стартовать в январе.