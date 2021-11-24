В Крыму пересыхают родники

фото © Абдурешит Джеппаров

Осенние осадки не наполнили знаменитый родник Имановы в Крымских горах на перевале Кок-Асан-Богаз (дорога Белогорск-Приветное), рассказал крымский общественник и правозащитник Абдурешит Джеппаров.

«У родника оборудовано место отдыха, путешествующие по необорудованной дороге через перевал Кок-Асан-Богаз имели возможность отдохнуть и напиться чистой родниковой воды. Теперь отдохнуть здесь можно, а вот напиться воды уже не получится – родник пуст», – рассказал Джеппаров.

По его информации, обезвожен не только родник Имановы, но и расположенное у села Красноселовка верховье реки Танасу, которая является правым притоком реки Биюк-Карасу.

Как сообщалось ранее, на полуострове стремительно мелеют водоемы. Вопреки публичным заявлениям местных властей о том, что после летних ливней воды на полуострове «хватит на два-три года», ситуация с реками и водохранилищами напоминает о прошлогоднем вододефицитном опыте.

Так, осенью значительно обмелел водопад «Серебряные струи» в горном ущелье Малый каньон в Бахчисарайском районе.Заметно обмелела по сравнению с летом, по словам блогера, горная река Коккозка. Еще летом она была такой полноводной и стремительной, что затопила ближайшие населенные пункты. Сейчас река представляет собой небольшой ручей.

В прошлом вододефицитном году пересохли как минимум десяток рек полуострова.

Аномальные дожди в июне и июле 2021 года дали ощутимый приток в крымские водохранилища. По оценкам властей Крыма, запасов воды в водохранилищах хватит Крыму на 1-2 года. Вместе с тем, климатологи предупреждают о том, что Крым не вышел из затяжного засушливого периода, следовательно кризис может обостриться вновь.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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