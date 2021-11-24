Водный кризис
Развитие сюжета: В Северо-Крымском канале неожиданно появилась вода ● В России уверены, что вода под Азовским морем является пресной ● Введут ли графики подачи воды на востоке Крыма ● Жителей Крыма попросили экономить воду ● Власти Севастополя уверены, что городу не грозит дефицит воды
В Крыму пересыхают родники
фото © Абдурешит Джеппаров
Осенние осадки не наполнили знаменитый родник Имановы в Крымских горах на перевале Кок-Асан-Богаз (дорога Белогорск-Приветное), рассказал крымский общественник и правозащитник Абдурешит Джеппаров.
«У родника оборудовано место отдыха, путешествующие по необорудованной дороге через перевал Кок-Асан-Богаз имели возможность отдохнуть и напиться чистой родниковой воды. Теперь отдохнуть здесь можно, а вот напиться воды уже не получится – родник пуст», – рассказал Джеппаров.
По его информации, обезвожен не только родник Имановы, но и расположенное у села Красноселовка верховье реки Танасу, которая является правым притоком реки Биюк-Карасу.
Как сообщалось ранее, на полуострове стремительно мелеют водоемы. Вопреки публичным заявлениям местных властей о том, что после летних ливней воды на полуострове «хватит на два-три года», ситуация с реками и водохранилищами напоминает о прошлогоднем вододефицитном опыте.
Так, осенью значительно обмелел водопад «Серебряные струи» в горном ущелье Малый каньон в Бахчисарайском районе.Заметно обмелела по сравнению с летом, по словам блогера, горная река Коккозка. Еще летом она была такой полноводной и стремительной, что затопила ближайшие населенные пункты. Сейчас река представляет собой небольшой ручей.
В прошлом вододефицитном году пересохли как минимум десяток рек полуострова.
Аномальные дожди в июне и июле 2021 года дали ощутимый приток в крымские водохранилища. По оценкам властей Крыма, запасов воды в водохранилищах хватит Крыму на 1-2 года. Вместе с тем, климатологи предупреждают о том, что Крым не вышел из затяжного засушливого периода, следовательно кризис может обостриться вновь.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму названы города с самым грязным воздухом. По итогам еженедельного мониторинга загрязнения воздуха на полуострове зафиксировали загрязнение в Армянске, Красноперекопске и Севастополе.
Ученые объяснили причину нашествия кабанов в Крыму. Крымчане стали жаловаться на диких кабанов. В последнее время они стали все чаще покидать свои ареалы обитания и выходить к людям.
В крымских реках зафиксировали превышение концентрации вредных веществ. Крымский гидрометцентр опубликовал данные о загрязнения поверхностных вод в республике за октябрь.
В Крыму расплодились дикие свиньи. На Крымском полуострове вепрям стало тесно в своей естественной среде обитания, и они теперь довольно часто наведываются к людям.
В Крыму за сутки более 700 новых заражений
702 случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 24 ноября фото
Сегодня, 24 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Внешний вид столицы Крыма вызвал смех и негодование в соцсети
Симферопольские улицы ремонтируют, но в городе все еще множество проблем, которые нужно решать.
16 часов назад
ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД
20 часов назад
В Крыму начались протесты против QR-кодов
13 часов назад
Стало известно что делает крымский бензин с топливным фильтромфото
16 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
23 часа назад
Аксенов еще раз пообещал, что ради дороги в живописном месте Крыма снесут 58 частных домов
24 часа назад
В Ялте начинается передел пляжного рынка
В Ялте пляжи в 2022 году будут распределять на конкурсной основе. Конкурс должен стартовать в январе.