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В Крыму объяснили почему новый асфальт дает «зеркальный» блеск

12:51 среда, 24 ноября 2021
В Крыму объяснили почему новый асфальт дает «зеркальный» блеск

фото © Крыминформ

Главный технолог строительного управления АО «ВАД» по Крыму Андрей Волков объяснил «зеркальный» блеск асфальта после ремонта в Симферополе.

«На улице Киевской и проспекте Победы ввиду того, что это достаточно напряженные улицы в составе улично-дорожной сети Симферополя, асфальтобетонные смеси запроектированы с добавлением специальных волокон и на очень хорошем битумном вяжущем. Битумное вяжущее подобрано под преобладающие температуры в режиме эксплуатации сети автомобильных дорог Симферополя, с целью предотвращения образования пластических деформаций. Ну а ввиду того, что в составе смеси содержатся волокна, содержание битумного вяжущего выше, чем в обычной смеси», – рассказал Волков.

По словам эксперта, через какое-то время эта пленка сойдет. Ее наличие никоим образом не отражается на безопасности движения. «Пока ремонт свежий, а движение открыто недавно, битумная пленка до конца с поверхности каменного материала еще не сошла, и некоторое время это будет иметь такой «зеркальный» эффект. Такое состояние покрытия не влияет на безопасность движения, сцепление колеса автомобиля с покрытием очень хорошее», – пояснил он.

АО «ВАД» выполняет работы в рамках двух этапов ремонта улиц Симферополя в этом году.

В рамках первого этапа отремонтировали 49 улиц. Под ремонт попали улицы Козлова, Киевская, Русская, Дмитрия Ульянова, Жуковского, Марка Донского, проспект Вернадского и другие.

В рамках второго этапа ремонт ведется на 26 улицах Симферополя, среди которых центральные – Гоголя, Карла Маркса, Сергеева-Ценского, проспект Победы и другие. Работы по контракту должны быть выполнены до конца текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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