В крымских горах спасли туристку из Москвы с маленьким ребенком

Сотрудники МЧС провели поисково-спасательную операцию на горе Аю-Даг, разыскав пострадавшую туристку из Москвы с 3-летним ребенком.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«Женщина позвонила в службу спасения и рассказал, что заблудилась, подвернула ногу и не может самостоятельно выбраться. Спустя два часа поисков ее вместе с ребенком обнаружили и на носилках эвакуировали в безопасное место», — рассказали в пресс-службе.

Медики констатировали у женщины ушиб голеностопного сустава. Вся необходимая медицинская помощь ей была оказана. Состояние ребенка врачи оценили, как хорошее.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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