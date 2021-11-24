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Происшествия

В крымских горах спасли туристку из Москвы с маленьким ребенком

09:42 среда, 24 ноября 2021

Сотрудники МЧС провели поисково-спасательную операцию на горе Аю-Даг, разыскав пострадавшую туристку из Москвы с 3-летним ребенком.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«Женщина позвонила в службу спасения и рассказал, что заблудилась, подвернула ногу и не может самостоятельно выбраться. Спустя два часа поисков ее вместе с ребенком обнаружили и на носилках эвакуировали в безопасное место», — рассказали в пресс-службе.

Медики констатировали у женщины ушиб голеностопного сустава. Вся необходимая медицинская помощь ей была оказана. Состояние ребенка врачи оценили, как хорошее.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В горах под Бахчисараем потерялся мужчина. Поисково-спасательная операция прошла в Бахчисарайском районе Крыма, где накануне потерялся мужчина.

В ущелье Уч-Кош под покровом ночи искали заблудившихся туристов. Группа туристов из четырех человек, включая несовершеннолетнего, заблудилась в ялтинских горах.

Туристка застряла на 10-метровом камне на Демерджи. 2 ноября в 13:20 крымским спасателям поступил звонок от жительницы Сочи.

На Чатыр-Даге заблудились двое туристов. Поисково-спасательная операция прошла в районе горного массива Чатыр-Даг, где во время прогулки заблудились двое мужчин.

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