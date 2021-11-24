В Карелии перевернулся автобус со студентами из Севастополя

Туристический автобус, в котором находились более 30 человек, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, пять пострадавших доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба карельского главка МВД России.

В Карелии на федеральной трассе произошло ДТП с экскурсионным автобусомДТП произошло в среду днем на автодороге «Сортавала».

Водитель автобуса King Long при левом повороте не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Всего в салоне находились 37 человек - два водителя, экскурсовод и 34 туриста. Среди них - студенты из Севастополя.

«В числе туристов – студенты Севастопольского государственного университета, которые находились на отдыхе в Карелии, и сопровождающие. В результате аварии медицинская помощь потребовалась шестерым пассажирам, пять из которых доставлены в лечебное учреждение», - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что водитель 1967 года рождения признаков опьянения не имеет, водительское удостоверение соответствующей категории («Д») в наличии.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства и причины аварии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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