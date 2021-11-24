Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +3
море +14

Происшествия

В Карелии перевернулся автобус со студентами из Севастополя

Туристический автобус, в котором находились более 30 человек, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, пять пострадавших доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба карельского главка МВД России.

В Карелии на федеральной трассе произошло ДТП с экскурсионным автобусомДТП произошло в среду днем на автодороге «Сортавала».

Водитель автобуса King Long при левом повороте не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Всего в салоне находились 37 человек - два водителя, экскурсовод и 34 туриста. Среди них - студенты из Севастополя.

«В числе туристов – студенты Севастопольского государственного университета, которые находились на отдыхе в Карелии, и сопровождающие. В результате аварии медицинская помощь потребовалась шестерым пассажирам, пять из которых доставлены в лечебное учреждение», - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что водитель 1967 года рождения признаков опьянения не имеет, водительское удостоверение соответствующей категории («Д») в наличии.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства и причины аварии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Перевальном упавшее дерево едва не повредило троллейбусные провода. В субботу ночью на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что на трассе Симферополь-Алушта в районе села Перевальное дерево упало на контактную троллейбусную электросеть, что может привести к ее обрыву.

Какие AirPods выбрать и где их купить в Симферополе с гарантией и подарками при покупке. Беспроводные наушники Apple занимают лидирующие места в рейтингах популярности с 2016 года. Наушники AirPods 2 с форм-фактором наушников-вкладышей остаются актуальными и популярными благодаря анатомически правильной форме и выгодному бюджету покупки в этом ценовом диапазоне.

В лобовом ДТП на трассе Симферополь-Ялта погиб человек. Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта.

Закон о свободной экономической зоне «Крым» утратил силу. В воскресенье, 21 ноября, утратил силу закон о свободной экономической зоне «Крым» и «особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины».

Власть
Расчистка русла горной реки привела в ужас крымчан

Расчистка русла горной реки привела в ужас крымчан фото

Жители сел Бахчисарайского района Крыма не могут узнать протекающую в этих краях речку Коккозку: множество деревьев срублено, уничтожается среда обитания краснокнижных пресноводных крабов.

Власть
Экс-министр культуры Крыма обжаловала решение суда об аресте

Экс-министр культуры Крыма обжаловала решение суда об аресте

Задержанная по подозрению в получении крупной взятки бывший министр культуры Крыма Арина Новосельская обжаловала решение Басманного районного суда Москвы об аресте.

Власть
Вице-премьер Крыма подал в отставку

Вице-премьер Крыма подал в отставку

Госсовет РК рассмотрит представление об отставке вице-премьера Республики Крым - министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, сообщает «Интерфакс».

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации