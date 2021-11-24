Происшествия
В Карелии перевернулся автобус со студентами из Севастополя
Туристический автобус, в котором находились более 30 человек, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, пять пострадавших доставили в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба карельского главка МВД России.
В Карелии на федеральной трассе произошло ДТП с экскурсионным автобусомДТП произошло в среду днем на автодороге «Сортавала».
Водитель автобуса King Long при левом повороте не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Всего в салоне находились 37 человек - два водителя, экскурсовод и 34 туриста. Среди них - студенты из Севастополя.
«В числе туристов – студенты Севастопольского государственного университета, которые находились на отдыхе в Карелии, и сопровождающие. В результате аварии медицинская помощь потребовалась шестерым пассажирам, пять из которых доставлены в лечебное учреждение», - говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что водитель 1967 года рождения признаков опьянения не имеет, водительское удостоверение соответствующей категории («Д») в наличии.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства и причины аварии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Перевальном упавшее дерево едва не повредило троллейбусные провода. В субботу ночью на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что на трассе Симферополь-Алушта в районе села Перевальное дерево упало на контактную троллейбусную электросеть, что может привести к ее обрыву.
Какие AirPods выбрать и где их купить в Симферополе с гарантией и подарками при покупке. Беспроводные наушники Apple занимают лидирующие места в рейтингах популярности с 2016 года. Наушники AirPods 2 с форм-фактором наушников-вкладышей остаются актуальными и популярными благодаря анатомически правильной форме и выгодному бюджету покупки в этом ценовом диапазоне.
В лобовом ДТП на трассе Симферополь-Ялта погиб человек. Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта.
Закон о свободной экономической зоне «Крым» утратил силу. В воскресенье, 21 ноября, утратил силу закон о свободной экономической зоне «Крым» и «особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины».
Расчистка русла горной реки привела в ужас крымчан фото
Жители сел Бахчисарайского района Крыма не могут узнать протекающую в этих краях речку Коккозку: множество деревьев срублено, уничтожается среда обитания краснокнижных пресноводных крабов.
Экс-министр культуры Крыма обжаловала решение суда об аресте
Задержанная по подозрению в получении крупной взятки бывший министр культуры Крыма Арина Новосельская обжаловала решение Басманного районного суда Москвы об аресте.
Вице-премьер Крыма подал в отставку
Госсовет РК рассмотрит представление об отставке вице-премьера Республики Крым - министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, сообщает «Интерфакс».
Аксенова окружают силовиками и сватают в Кремль
Глава Крыма пытается маневрировать между коррупционными ударами, но не контролирует ситуацию – считают авторы Телеграм-канала «Незыгарь».
вчера
В Крыму начались протесты против QR-кодов
20 часов назад
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой