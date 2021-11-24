Власть
У четырех сотен крымских школьников нашли склонность к агрессии
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Социально-психологическое тестирование, которое проходят школьники и несовершеннолетние студенты учреждений среднего профессионального образования, показало, что к группе риска относятся свыше 400 человек.
Результаты прошлогоднего тестирования сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
«Службами медиации проведено 173 мероприятия (направленных) на профилактику агрессивных, насильственны и асоциальных проявлений у детей и профилактику преступности, – сказала Лаврик. – Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование для обучающихся 8-11 классов, а также студентов в возрасте до 18 лет, обучающихся (в учреждениях) среднего профессионального образования. По результатам социально-психологического тестирования в прошлом году выявлено 165 учащихся общеобразовательных школ и 255 обучающихся в учреждениях СПО, которые вошли в группу риска».
Минобразом было организовано межведомственное взаимодействие для оказания помощи детям. После этого было проведено повторное тестирование.
«По результатам повторного тестирования 7 обучающихся школ и 27 обучающихся в СПО на сегодняшний день находятся в группе риска. С ними выстроена работа. Они находятся под контролем и получают всяческую помощь, чтобы выйти из этого состояния. Охват тестированием в прошлом году был недостаточным», – добавила Лаврик.
Результаты тестирования этого года Лаврик не назвала. Она сообщила, что оно проводилось в течение двух месяцев, результаты до 1 декабря будут переданы в прокуратуру.
Школьная медиация – это метод, применяемый для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса. В Крыму службы школьной медиации созданы в 50 общеобразовательных организациях и в 5 учреждениях СПО, где работают 130 специалистов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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