Власть
Центр Симферополя останется без воды 25 ноября
В связи с проведением работ на сетях централизованного холодного водоснабжения будет прекращена подача воды по ряду адресов крымской столицы. Отключения предполагаются 25 ноября с 8:30 до 18:00 часов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».
Ограничение водоснабжения предвидится по следующим адресам в Симферополе:Бульвар Франко, улица Менделеева, улица Дзержинского, улица Декабристов, улица Тренева, улица Шполянской, улица Морозова, улица Набережная, улица Февральская, проспект Кирова, улица Зои Жильцовой, а также прилегающие улицы и переулки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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