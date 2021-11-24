Трассу под Севастополем перекрыл труп оленя

На трассе возле села Гончарного в Балаклавском районе Севастополя обнаружили мертвую олениху.

Животное было сбито проезжающим автомобилем в период с 15 до 16 часов 22 ноября, сообщили в пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии города.

Как рассказали в пресс-службе Севприроднадзора, необходимо провести действия, чтобы установить участника ДТП и через страховую компанию взыскать нанесенный природе ущерб.

В департаменте добавили, что подобные инциденты носят единичный характер и фиксируются по несколько раз в год. Сейчас в местах возможного перехода диких животных установлены специальные дорожные знаки, при виде которых водителей просят быть аккуратнее и снижать скорость движения.

Напомним, что в апреле 2021 года вблизи детского лагеря «Горный» также был обнаружен труп оленя. Авторы публикации обвиняли в случившемся браконьеров, которые с помощью охотничьих собак могли до смерти загнать несчастное животное. По заключению ветеринаров, олень скончался от травм, полученных при падении, что, впрочем, не противоречило версии с браконьерами.

В начале 2020 года в социальных сетях опубликовали кадры, на которых несколько человек в камуфляже освежевывают туши диких животных, оставляя шкуру и кости на корм диким птицам. Автор публикации утверждал, что незаконной охотой занимались инспекторы Крымского природного заповедника – в руководстве заповедника обвинения опровергли.

Проблема браконьерства в Севастополе, к сожалению, также существует. Однако речь, по словам представителей природоохранного департамента, здесь также идет о единичных случаях.

В тексте использованы материалы: Форпост

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