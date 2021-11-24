Только два процента крымчан зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц

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Крым занял 57 место в рейтинге по уровню зарплат среди российских регионов.

Как сообщает РИА рейтинг, в республике всего 2,3% людей, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей в месяц.

17,8% жителей Крыма получают меньше 15 тысяч. Самая распространенная зарплата на полуострове варьируется от 17 до 37 тыс. рублей в месяц. В Севастополе диапазон зарплат колеблется от 19 до 39 тысяч.

В целом по стране в девяти российских регионах (Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, Москве, Камчатском крае и Республике Саха) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по России варьирует от 22 до 54 тысяч.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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