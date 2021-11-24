Стало известно, кто временно возглавит Минкультуры Крыма

Первый заместитель министра культуры Крыма Татьяна Манежина будет временно исполнять обязанности главы министерства после освобождения от должности в связи с утратой доверия Арины Новосельской, подозреваемой в получении взятки.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова.

«По распределению функциональных полномочий после отставки министра временно исполнять обязанности министра культуры Крыма будет первый заместитель Татьяна Манежина», - сказал Крючков.

Он уточнил, что кандидатура на пост министра культуры Крыма пока не подобрана.

Напомним, по данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Экс-министр была доставлена из Крыма в Москву и арестована на два месяца. В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов освободил Новосельскую от занимаемой должности.

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