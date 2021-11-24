Смертельный COVID: сводка по заболеваемости в Севастополе

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 301 новый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«606 человек выписаны после выздоровления. Умерли 11 человек в возрасте от 65 до 82 лет», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 47 315 человек. Справились с болезнью 41 566 пациентов, скончались от осложнений 1 622. Антирекорд по суточному приросту случаев фиксировали 9 ноября, в тот день показатель заболеваемости достиг 358 человек.

Как ранее сообщалось, сутками ранее в Севастополе скончались 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди них – 25-летний пациент.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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