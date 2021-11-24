Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +2
море +14

Коронавирус в Крыму

Смертельный COVID: сводка по заболеваемости в Севастополе

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 301 новый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«606 человек выписаны после выздоровления. Умерли 11 человек в возрасте от 65 до 82 лет», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 47 315 человек. Справились с болезнью 41 566 пациентов, скончались от осложнений 1 622. Антирекорд по суточному приросту случаев фиксировали 9 ноября, в тот день показатель заболеваемости достиг 358 человек.

Как ранее сообщалось, сутками ранее в Севастополе скончались 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди них – 25-летний пациент.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе готовятся снизить антиковидные мощности. Власти Севастополя рассматривают возможность плавного уменьшения коечного фонда в связи с улучшением ряда коронавирусных показателей.

В Севастополе от коронавируса умирают 25-летние. В Севастополе за сутки выявлено 322 новых случая коронавируса.

Сводка о новых заражениях в Крыму. 775 случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.

В Крыму вырос спрос на антиковидную плазму. На фоне роста числа заболевших COVID-19 в Крыму выросла потребность в антиковидной плазме, необходимой для лечения пациентов с коронавирусом.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки более 700 новых заражений

В Крыму за сутки более 700 новых заражений

702 случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 24 ноября

Какой сегодня праздник 24 ноября фото

Сегодня, 24 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Ялте начинается передел пляжного рынка

В Ялте начинается передел пляжного рынка

В Ялте пляжи в 2022 году будут распределять на конкурсной основе. Конкурс должен стартовать в январе.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации