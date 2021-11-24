Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым получил более 38 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» ● В Севастополе готовятся снизить антиковидные мощности ● В Севастополе от коронавируса умирают 25-летние ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму вырос спрос на антиковидную плазму
Смертельный COVID: сводка по заболеваемости в Севастополе
В Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 301 новый случай заражения коронавирусом.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
«606 человек выписаны после выздоровления. Умерли 11 человек в возрасте от 65 до 82 лет», - говорится в сообщении.
С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 47 315 человек. Справились с болезнью 41 566 пациентов, скончались от осложнений 1 622. Антирекорд по суточному приросту случаев фиксировали 9 ноября, в тот день показатель заболеваемости достиг 358 человек.
Как ранее сообщалось, сутками ранее в Севастополе скончались 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди них – 25-летний пациент.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе готовятся снизить антиковидные мощности. Власти Севастополя рассматривают возможность плавного уменьшения коечного фонда в связи с улучшением ряда коронавирусных показателей.
В Севастополе от коронавируса умирают 25-летние. В Севастополе за сутки выявлено 322 новых случая коронавируса.
Сводка о новых заражениях в Крыму. 775 случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.
В Крыму вырос спрос на антиковидную плазму. На фоне роста числа заболевших COVID-19 в Крыму выросла потребность в антиковидной плазме, необходимой для лечения пациентов с коронавирусом.
В Крыму за сутки более 700 новых заражений
702 случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.
Коронавирус в Крыму
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