Риелторы объясняют рост цен на недвижимость в Крыму высоким спросом

фото © rbc.ru

В Крыму продолжается рост цен на недвижимость. Это связано с тем, что спрос начал превышать предложение.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал риэлтор Дмитрий Майоров.

Он отметил, что на рынке в основном востребованы однокомнатные квартиры, поэтому в новых жилых кварталах преобладает преимущественно такое жилье.

«Сейчас такая ситуация, что спрос превышает предложение и поэтому цена растет. В этих жилых кварталах (новых – ред.) практически одни однокомнатные квартиры. 80% однокомнатных и 20% всего лишь, возможно, двухкомнатных, а трехкомнатные – вообще редкость», – уточнил Майоров.

Он объяснил востребованность однокомнатного жилья на рынке появлением большого количества командированных в Крым сотрудников из России.

Ранее Крымстат сообщал, что в III квартале 2021 года цены на жилье на вторичном рынке в Крыму по сравнению со II кварталом повысились на 0,9%, а в Севастополе снизились на 0,3%. По данным статистиков, на конец III квартала средняя цена квадратного метра квартир составила в Крыму 76,1 тыс. рублей, а в Севастополе – 89,4 тыс. рублей. Вместе с этим цены на новое жилье выросли и в Крыму, и в Севастополе.

«Средняя цена квадратного метра новых квартир в Республике Крым выросла по сравнению со II кварталом 2021 года на 11,6%, в Севастополе – на 3,4%, и составила соответственно 89,4 тыс. руб. и 93,2 тыс. руб», – сказано в информации Крымстата.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Серая зона»: «Спортмастер» ограничил доступ к сайту для крымчан. Крупная федеральная сеть спортивных магазинов «Спортмастер» внезапно решила ограничить доступ к приложению и сайту для крымчан.

Севастополь разрешит общепиту работать ночью. Севастополь смягчает ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

В Крыму официант пожаловался на маленькие чаевые и вызвал споры. Официант одного из заведений Симферополя пожаловался на слишком маленькие чаевые.

Ограничения по COVID-19 в Крыму смягчили для общепита: что изменилось. Власти Крыма разрешили ночную доставку еды из общепита с 23:00 до 8:00. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.