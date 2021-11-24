Ретрокинотеатр появится в Севастополе под Новый год

В музее обороны Севастополя есть планы перезапустить кинотеатр «Украина», возобновив его работу на обновленной площадке в формате ретрокинотеатра.

У ретрокинотеатра будет уникальный репертуар, передают «Вести.Севастополь». Также организаторы пообещали установить в помещении игровые автоматы советского периода. Также будет открыт музей развития киноаппаратуры.

Сотрудники ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» рассказали, что все желающие смогут организовывать лекции и круглые столы на разные темы.

С 26 ноября в городе снимут ряд ковидных ограничений. Заполняемость театров и кинотеатров увеличится с 60% до 70%, однако у посетителей будут проверять QR-коды.

Открытие ретрокинотеатра запланировано на декабрь.

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