Власть
Ретрокинотеатр появится в Севастополе под Новый год
В музее обороны Севастополя есть планы перезапустить кинотеатр «Украина», возобновив его работу на обновленной площадке в формате ретрокинотеатра.
У ретрокинотеатра будет уникальный репертуар, передают «Вести.Севастополь». Также организаторы пообещали установить в помещении игровые автоматы советского периода. Также будет открыт музей развития киноаппаратуры.
Сотрудники ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» рассказали, что все желающие смогут организовывать лекции и круглые столы на разные темы.
С 26 ноября в городе снимут ряд ковидных ограничений. Заполняемость театров и кинотеатров увеличится с 60% до 70%, однако у посетителей будут проверять QR-коды.
Открытие ретрокинотеатра запланировано на декабрь.
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