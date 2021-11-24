Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +6
море +14

Власть

Ретрокинотеатр появится в Севастополе под Новый год

В музее обороны Севастополя есть планы перезапустить кинотеатр «Украина», возобновив его работу на обновленной площадке в формате ретрокинотеатра.

У ретрокинотеатра будет уникальный репертуар, передают «Вести.Севастополь». Также организаторы пообещали установить в помещении игровые автоматы советского периода. Также будет открыт музей развития киноаппаратуры.

Сотрудники ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» рассказали, что все желающие смогут организовывать лекции и круглые столы на разные темы.

С 26 ноября в городе снимут ряд ковидных ограничений. Заполняемость театров и кинотеатров увеличится с 60% до 70%, однако у посетителей будут проверять QR-коды.

Открытие ретрокинотеатра запланировано на декабрь.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названа точная цифра уволенных из самого большого музея Севастополя. Пока по улице ходили иностранные ноги, деньги на дорогу были.

Театр имени Луначарского в Севастополе закроют на ремонт в 2025 году. Ремонт здания севастопольского русского драматического театра имени Луначарского запланирован на 2025 год.

В Москве из мусорных баков спасли старинное изображение символа Крыма. Жительница Москвы Анастасия Столярова обнаружила на контейнерной площадке холст с дореволюционным изображением одного из символов Крыма — Ласточкиного гнезда.

Главгосэкспертиза одобрила проект театра оперы и балета в Севастополе. Специалисты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство в Севастополе здания театра оперы и балета.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки более 700 новых заражений

В Крыму за сутки более 700 новых заражений

702 случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.

Общество
Какой сегодня праздник 24 ноября

Какой сегодня праздник 24 ноября фото

Сегодня, 24 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
В Крыму начались протесты против QR-кодов

В Крыму начались протесты против QR-кодов

В крымской столице неизвестные устроили акцию против QR-кодов. По городу расклеены объявления с призывом их не использовать.

Власть
В Ялте начинается передел пляжного рынка

В Ялте начинается передел пляжного рынка

В Ялте пляжи в 2022 году будут распределять на конкурсной основе. Конкурс должен стартовать в январе.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации