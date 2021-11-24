Расходов много, доходов мало: бюджет Крыма остается дотационным

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Государственный совет Крыма одобрил в первом чтении законопроект о бюджете Крыма на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании парламента республики.

«Сегодня в первом чтении мы принимаем главный финансовый документ – бюджет Республики Крым на трехлетний период. Его задача – восстановить темпы развития, нивелировать негативные последствия, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, выровнять темпы развития городских и сельских территорий, дать рост инвестициям, гарантировать выполнения социальных обязательств», – охарактеризовала документ председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

Проект бюджета предполагает на 2022 год доходы в размере 199,2 млрд рублей, расходы – 202,1 млрд рублей, дефицит составит почти 3 млрд рублей.

Почти на три четверти бюджет Крыма – дотационный. Собственные доходы от налоговых и неналоговых поступлений в 2022 году составят 57,3 млрд рублей (в этом году прогнозируется уровень доходов в 53,7 млрд рублей), остальная сумма доходной части (141,9 млрд рублей) сформирована из безвозмездных поступлений. Предполагается, что бюджет республики в 2023 и 2024 годах будет бездефицитным.

Параметры бюджета в будущем могут измениться в связи с тем, что еще окончательно не утвержден федеральный бюджет. «Соответственно, мы с вами ко второму чтению все приведем в соответствие с проектом закона о федеральном бюджете, поэтому здесь, возможно, будут изменения по второму чтению», – пояснила выступившая с докладом о бюджете вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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