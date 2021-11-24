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Расчистка русла горной реки привела в ужас крымчан
фото © Антон Дельцов (Бельбекская долина.Крым |ВКонтакте)
Жители сел Бахчисарайского района Крыма не могут узнать протекающую в этих краях речку Коккозку: множество деревьев срублено, уничтожается среда обитания краснокнижных пресноводных крабов.
Такие методы берегоукрепления вызывают больше вопросов, чем благодарности.
Семью жительницы села Аромат Голубиновского сельского поселения Анны Кустовой в четыре утра разбудил грохот техники.
«Наш дом стоит прямо над руслом, поэтому звук поднимается к нам — даже пластиковые окна не спасают. Все равно громыхало адски», — рассказала ForPost крымчанка.
Темное время суток для работ, подозревают местные жители, выбрано неслучайно: под покровом ночи рабочие вырубают здоровые деревья, а потом продают их на дрова.
Расчистка русла проводится впервые за несколько десятилетий. Работы нанесли урон не только растениям, но и местам обитания почти 20 видов редких животных, в том числе пресноводных крабов, занесенных в Красную книгу Крыма.
Коренной берег частично снесен, вместо него возвели гравийно-грунтовые насыпи, в которые рабочие также закапывают ветки и пни — то, что не сгодилось на дрова. Такие наблюдения зафиксировал побывавший на Коккозке старший преподаватель кафедры геоэкологии Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского Григорий Прокопов.
«Эти насыпи не закреплены растительностью, поэтому в случае паводка их просто смоет. Из-за того, что русло полностью спрямлено, там не осталось никаких бочагов и перекатов, где раньше зимой скапливалась рыба», — высказал опасения эколог.
Удивлен таким методом профилактики наводнений и председатель Голубиновского сельского поселения Дмитрий Федцов: «Два-три паводка еще пройдет, и река сама очистится и приобретет былую красоту. Но деревья уже не вернешь».
Сейчас на месте работает инспекция Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, редакция направила информационный запрос заказчику этих работ — Госкомитету водного хозяйства и мелиорации Крыма. Однако оперативного ответа получить не удалось.
Напомним, беда пришла в села Соколиное, Аромат, Куйбышево Бельбекской долины в начале июля этого года. Тогда в мутном потоке вышедших из берегов Коккозки и Бельбека погибла женщина, пострадало множество домов и приусадебных участков.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Расчистка русла горной реки привела в ужас крымчан фото
Жители сел Бахчисарайского района Крыма не могут узнать протекающую в этих краях речку Коккозку: множество деревьев срублено, уничтожается среда обитания краснокнижных пресноводных крабов.
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