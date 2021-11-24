Путин испытал на себе новую вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин привился интраназальной вакциной от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи.

Об этом он сообщил сегодня на совещании с правительством России.

«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с (заместителем директора центра имени Гамалеи Логуновым) Денисом Юрьевичем, он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры. А именно этот порошок назальной формы», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что интраназальная вакцина вводится через дыхательные пути, но тоже при помощи шприца. При этом препарат имеет не жидкую форму, а выглядит как порошок. «Он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений у меня не было, просто ничего. Просто 15 минут посидел и пошел. Сегодня после этих двух процедур – укола и назальной формы второй части – я уже занимался спортом с утра», – добавил президент.

Как сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, доклинические исследования назальной вакцины уже проведены. Они показали, что препарат безопасен.

«Выдано разрешение на проведение первой фазы (клинических испытаний) при участии взрослых добровольцев. Это нужно, чтобы еще раз оценить безопасность и эффективность вакцины, подобрать правильно дозировку», – сообщил Мишустин.

По его словам, промежуточный отчет для регистрации вакцины будет подготовлен через 42 дня. При этом параллельно будет идти третья фаза испытаний.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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