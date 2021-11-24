Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 24 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 24 ноября.
Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 83 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 77 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 81 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер С 20 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 84 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер северный 23 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 76 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 5, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 84 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 5, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 80 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 85 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от -1 до 1 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 79 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 10, в Николаевке - 13, в Севастополе - 14, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 13, в Ялте - 14 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 10, в Сочи - 16, в Турции - 22, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 22 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 22 ноября.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 ноября.
Погодный барабан: недельный прогноз для Крыма. В Крыму на предстоящей неделе прогнозируется «погодная карусель», столбики термометров будут колебаться от 0 до +16 градусов.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 20 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 20 ноября.
Какой сегодня праздник 24 ноября фото
Сегодня, 24 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму начались протесты против QR-кодов
В крымской столице неизвестные устроили акцию против QR-кодов. По городу расклеены объявления с призывом их не использовать.
Крымчанина будут судить за разврат в отношении восьми школьниц
Житель Раздольненского района Крыма предстанет перед судом за распространение порнографии и растление несовершеннолетних.
ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД
Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в УГИБДД МВД по Республике Крым.
13 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
16 часов назад
Аксенов еще раз пообещал, что ради дороги в живописном месте Крыма снесут 58 частных домов
17 часов назад
Стало известно что делает крымский бензин с топливным фильтромфото
8 часов назад
В Крыму начались протесты против QR-кодов
5 часов назад
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости