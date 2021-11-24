Власть
Оператор пляжа в Севастополе оштрафован за матросов
фото © Тарас Любимов / ForPost
Оператор пляжа «Мыс Хрустальный» оштрафован на 67 тысяч рублей за привлечение к работе матросов без договоров, сообщает прокуратура города-героя.
В ходе прошедшей летом 2021 года прокурорской проверки в работе ООО «СК-Сервис», которое является оператором пляжа «Мыс Хрустальный», были обнаружены нарушения законодательства. Компания привлекла к работе 10 матросов-спасателей без заключения с ними трудовых договоров.
В отношении ООО «СК-Сервис» и его генерального директора были возбуждены административные дела за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора.
Так как ООО «СК-Сервис» имеет московскую юридическую регистрацию, вопрос был рассмотрен столичной Госинспекцией труда. В результате компания и ее руководитель были оштрафованы.
Напомним: ранее оператор пляжа на мысе Хрустальном столкнулся с непредвиденным обстоятельством — уложенная на песок плитка оказалась беззащитной перед штормами.
Ее регулярно смывало волной, ситуация повторялась раз за разом на протяжении 9 месяцев, после чего компания-оператор приняла решение все-таки вернуться к проверенным технологиям — вместо песка для крепежа плитки опять начали использовать бетон.
«Мыс Хрустальный» не был единственным пляжем, к которому возникли вопросы в ходе летнего сезона. Как выяснила прокуратура Севастополя, в Гагаринском районе города-героя не имеется ни единого пляжа, который был бы организован в полном соответствии с нормативными требованиями.
В тексте использованы материалы: Форпост
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