Оператор пляжа в Севастополе оштрафован за матросов

фото © Тарас Любимов / ForPost

Оператор пляжа «Мыс Хрустальный» оштрафован на 67 тысяч рублей за привлечение к работе матросов без договоров, сообщает прокуратура города-героя.

В ходе прошедшей летом 2021 года прокурорской проверки в работе ООО «СК-Сервис», которое является оператором пляжа «Мыс Хрустальный», были обнаружены нарушения законодательства. Компания привлекла к работе 10 матросов-спасателей без заключения с ними трудовых договоров.

В отношении ООО «СК-Сервис» и его генерального директора были возбуждены административные дела за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора.

Так как ООО «СК-Сервис» имеет московскую юридическую регистрацию, вопрос был рассмотрен столичной Госинспекцией труда. В результате компания и ее руководитель были оштрафованы.

Напомним: ранее оператор пляжа на мысе Хрустальном столкнулся с непредвиденным обстоятельством — уложенная на песок плитка оказалась беззащитной перед штормами.

Ее регулярно смывало волной, ситуация повторялась раз за разом на протяжении 9 месяцев, после чего компания-оператор приняла решение все-таки вернуться к проверенным технологиям — вместо песка для крепежа плитки опять начали использовать бетон.

«Мыс Хрустальный» не был единственным пляжем, к которому возникли вопросы в ходе летнего сезона. Как выяснила прокуратура Севастополя, в Гагаринском районе города-героя не имеется ни единого пляжа, который был бы организован в полном соответствии с нормативными требованиями.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму семья из девяти человек лишилась соцвыплат из-за покупки жилья. Многодетная семья Ивановых больше десяти лет ютилась в маленькой двухкомнатной квартире в Джанкое. Когда самой старшей дочке исполнилось 11, Оксана с мужем решили улучшить условия жилья и купили частный дом.

Крымчанина будут судить за разврат в отношении восьми школьниц. Житель Раздольненского района Крыма предстанет перед судом за распространение порнографии и растление несовершеннолетних.

Замначальника крымского УГИБДД проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Замначальника УГИБДД МВД по Республике Крым Юрий Мажар проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД. Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в УГИБДД МВД по Республике Крым.