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Власть

Крымским предпринимателям, пострадавшим от потопа, пообещали дать много денег

13:16 среда, 24 ноября 2021

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 352 миллионов рублей на компенсационные выплаты малому и среднему бизнесу, который понес убытки из-за летнего потопа.

Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства.

«Федеральное финансирование позволит поддержать свыше 540 предпринимателей. За счет этих средств они смогут провести капитальный ремонт в поврежденных помещениях и частично компенсировать расходы по арендной плате», - говорится в сообщении.

Напомним, в июне этого года непогода обрушилась на несколько городов Крыма. 17 и 18 июня затопило Керчь, Ленинский район и Ялту. Через некоторое время непогоде подвергся и Бахчисарайский район. Кроме того, в середине августа Керчь в очередной раз затопило.

Ранее правительство РФ выделило порядка 400 миллионов рублей крымчанам, пострадавшим от наводнения. Эти деньги пойдут на приобретение или строительство жилых помещений, а также на осуществление капитального ремонта поврежденных домов.

Тэги: обещания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Только два процента крымчан зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. Крым занял 57 место в рейтинге по уровню зарплат среди российских регионов.

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