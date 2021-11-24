Крымским предпринимателям, пострадавшим от потопа, пообещали дать много денег

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 352 миллионов рублей на компенсационные выплаты малому и среднему бизнесу, который понес убытки из-за летнего потопа.

Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства.

«Федеральное финансирование позволит поддержать свыше 540 предпринимателей. За счет этих средств они смогут провести капитальный ремонт в поврежденных помещениях и частично компенсировать расходы по арендной плате», - говорится в сообщении.

Напомним, в июне этого года непогода обрушилась на несколько городов Крыма. 17 и 18 июня затопило Керчь, Ленинский район и Ялту. Через некоторое время непогоде подвергся и Бахчисарайский район. Кроме того, в середине августа Керчь в очередной раз затопило.

Ранее правительство РФ выделило порядка 400 миллионов рублей крымчанам, пострадавшим от наводнения. Эти деньги пойдут на приобретение или строительство жилых помещений, а также на осуществление капитального ремонта поврежденных домов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Только два процента крымчан зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. Крым занял 57 место в рейтинге по уровню зарплат среди российских регионов.

В Севастополе выросли цены на бензин и дизтопливо. В Севастополе фиксируют рост цен на дизельное топливо и бензин.

Патентная система: что меняется с 2022 года для крымских предпринимателей. Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Крым напоминает, что право устанавливать пониженную налоговую ставку по патентной системе налогообложения давалось властям Крыма только до окончания 2021 года.

Крымчан предупреждают о надвигающемся кризисе. О том, что новый мировой финансовый кризис не за горами, экономисты заговорили несколько месяцев назад.