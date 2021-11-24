Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе готовятся снизить антиковидные мощности ● В Севастополе от коронавируса умирают 25-летние ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму вырос спрос на антиковидную плазму ● Власти Украины будут вакцинировать крымчан прямо на границе
Крым получил более 38 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
Вакцина «Спутник Лайт», дефицит которой наблюдался в Крыму, поступила на полуостров. На аптечные склады республики доставили 38,5 тыс. доз препарата.
Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Один из ключевых вопросов - дефицит вакцины «Спутник Лайт». Уже на прошлой неделе Республика Крым получила более 16 тыс. доз вакцины, которая была распределена по медицинским учреждениям. Более того, сегодня мы получили 38,5 тыс. доз, которые в ближайшее время будут переданы на места», - написал Аксенов и добавил, что «медучреждения не испытывают дефицита препарата «Спутник V» - в наличии более 146 тыс. комплектов вакцины».
Ранее Новости Крыма сообщали:
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