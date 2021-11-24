Капремонт детской больницы в Ялте так и не был завершен

Ялтинская детская больница не может возобновить работу в своем прежнем здании на улице Халтурина из-за незавершенного капремонта.

Об этом в ходе встречи с местными жителями заявила глава администрации города Янина Павленко.

«Почему не возвращается детская больница в здание на Халтурина, где была ранее? Напомню, в 2017 году здесь стартовал капитальный ремонт, который так и не завершился по вине недобросовестных действий подрядчика. В 2018 году администрацией Ялтинской городской больницы №1 контракт был расторгнут», – сообщила она.

И.о. министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский, который также прибыл на встречу, пообещал детально разобраться в этой ситуации. «Но на сегодня ясно одно: ремонт сделан наполовину, и для его завершения нужно снова разработать проект, выйти с ним из экспертизы, найти источник финансирования, определить нового подрядчика и только потом начать работы», – уточнила Павленко.

По ее словам, этот процесс «растянется на годы». «И примерно за это же время у Ялты появится новый многопрофильный медицинский комплекс», – выразила уверенность Павленко, напомнив, что его собирается строить госкорпорация «Ростех» на пересечении улиц Мицко и Халтурина.

Как подчеркнула глава администрации, будущее медучреждение будет оснащено самым современным оборудованием, а в его состав войдут стационар, поликлиника и диагностический центр. «Для деток там будет открыта амбулатория, отделения детской хирургии и ортопедии, а также стационар», – обратила внимание она.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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