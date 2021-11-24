Какой сегодня праздник 24 ноября

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Сегодня, 24 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День моржа

Фото web-zoopark.ru

День моржа, который отмечается ежегодно 24 ноября, был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты Земля.

Моржи – одни из крупнейших представителей арктической фауны. Длина самцов составляет 2,7–4,5 метра, самок – 2,2–3,7 метра, вес взрослых самцов может достигать 2 тонн, самок – 1 тонны. Новорожденный детеныш весит около 70 кг и достигает длины 1,2 метра. По размерам среди ластоногих моржи уступают только морским слонам.

В дикой природе моржи живут около 30 лет. Неповоротливые на суше, они очень подвижны в воде. Но большую часть времени эти млекопитающие проводят на берегу, где стараются держаться большими группами – от 10 до нескольких тысяч особей. Моржи питаются рачками, моллюсками и беспозвоночными, а также рыбой. Летом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной живут на льдах, где самки приносят потомство.

День угощения домовых молоком

24 ноября отмечается необычный праздник – День угощения домового молоком. В этот день положено оставить в блюдце немного молока, чтобы заполучить особое расположение домового. Есть мнение, что домовые особенно любят парное молоко, но от угощения в виде обычного или сгущенного молока эти мифические существа наверняка тоже не откажутся.

История Дня угощения домового молоком, как и автор этого праздника остались неизвестны. Но в календаре существует еще один праздник, который посвящен домовым и угощениям. 28 января отмечается День угощения домового. Домовой – персонаж из мифологии славян. Считается, что он живет вместе с семьей, помогает ей, а иногда даже вредит. Согласно поверью, домовой состоит из воды, которая образовалась из капель, когда черт обмакнул палец в воду. Любимая пища домового – каша, хлеб и молоко.

Федор Студит, Федор Мороз

Народный праздник «Федор Студит» отмечается 24 ноября (по старому стилю – 11 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святого преподобного Феодора Студита. Другие названия праздника: «Федор Мороз», «Федор Студеный», «Федор Заметуха», «Мартынов день», «Студенец». На Руси прозвище святого «Студит» связывали с похолоданием, которое как раз наступало в это время.

Также сегодня, 24 ноября, отмечают такие праздники:

- День учителя в Турции

- День бабушек и дедушек в Сингапуре

- Женский день в Самоа

- День флага Таджикистана

- День вашего уникального таланта (Celebrate Your Unique Talent Day) в США

- День революции в Конго

- День сардин (National Sardines Day) в США

- День коричневых локонов (Brownielocks Day) в США

- День переворота в Заире

- День завоевания друзей и влияния на людей (Win Friends and Influence People Day) в США

- Праздник сбора урожая хлопка в Туркменистане

- День работника оборонной спортивно-технической организации Кыргызстана

- День мученичества гуру Тегха Бахадура в Индии

Сегодня именины празднуют: Степан (Стефан), Федор, Мина, Максим, Мартирий, Виктор, Викентий, Степанида (Стефанида), Флора.

Что происходило 24 ноября в прошлые годы

1638 - Принятие Ординации реестрового Войска Запорожского. Документ был подписан в урочище Маслов Стан.

1639 - Впервые человек увидел прохождения планеты Венера по Солнечному диску. Этим человеком стал Йеремия Хоррокс.

1642 - открытие Тасмановых островов, которые и сейчас носят название открывателяголландца Абеля Тасмана.

1859 - Выход в свет первого тиража книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных пород в борьбе за жизнь». Весь тираж разошелся в первый день выхода книги.

1905 - Начало восстания моряков во главе с лейтенантом Шмидтом в Севастополе

1969 - ратификация договора о нераспространении ядерного оружия в СССР и США. Договор был ратифицирован верхушкой правления СССР.

2004 - Обнародование центральной избирательной комиссией официальных результатов по выборам президента. Согласно подсчитанных данных, победителем стал Виктор Янукович. Протокол подписали 11 членов комиссии из 14 (не подписали Андрей Магера, Ярослав Давидович и Руслан Князевич).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 ноября. Какие праздники будут завтра?

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