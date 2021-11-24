Коронавирус в Крыму
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Из-за пандемии в Крыму увеличилось количество верующих
фото © Новости Крыма
Пандемия коронавируса неожиданным образом повлияла на религиозность крымчан.
За последние полтора года число верующих в республике значительно выросло, сообщил настоятель крымского храма Святых жен-мироносиц отец Валентин.
По мнению священника, чаще обращаться к Богу людей побудила высокая заболеваемость COVID-19.
«В последнее время стало больше прихожан. Также стало значительно больше тех, кто хочет покреститься. Приезжают даже из других регионов», — рассказал наш собеседник.
По словам отца Валентина, церковь сейчас стала своеобразной «духовной поликлиникой». Ведь больным людям всегда нужен Бог, уверен он.
Вместе с тем, отметил священник, на традиции религиозных праздников пандемия не оказала существенного влияния.
«Такие вещи незыблемы. Естественно, праздники стали не такими массовыми, ведь выполняются все требования Роспотребнадзора», — уточнил настоятель храма.
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