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Власть

Экс-министр культуры Крыма обжаловала решение суда об аресте

14:28 среда, 24 ноября 2021
Экс-министр культуры Крыма обжаловала решение суда об аресте

фото © gazeta.ru

Задержанная по подозрению в получении крупной взятки бывший министр культуры Крыма Арина Новосельская обжаловала решение Басманного районного суда Москвы об аресте.

Об этом свидетельствуют данные на сайте суда.

В соответствии с размещенной информацией, апелляционная жалоба поступила в суд в среду 24 ноября 2021 года. Заседание, на котором будет рассмотрена жалоба, пока не назначено.

Басманный суд 19 ноября избрал в отношении Новосельской меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. На следующий день, 20 ноября, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уволил Новосельскую с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Новосельскую задержали по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей за «общее покровительство» компании «Меандр» при строительстве театра кукол в Симферополе. По данным источника Крыминформа, ее транспортировали в Москву. Расследованием дела занимается центральный аппарат СК.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно, кто временно возглавит Минкультуры Крыма. Первый заместитель министра культуры Крыма Татьяна Манежина будет временно исполнять обязанности главы министерства после освобождения от должности в связи с утратой доверия Арины Новосельской, подозреваемой в получении взятки.

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