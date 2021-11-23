Власть
Замначальника крымского УГИБДД проходит по уголовному делу в качестве свидетеля
Замначальника УГИБДД МВД по Республике Крым Юрий Мажар проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.
Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
«Распространяемая информация о задержании заместителя начальника УГИБДД МВД по Республике Крым не соответствует действительности. Он был опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое расследуется военным следствием», – сообщили в ведомстве.
Ранее источник сообщил, что сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела проводят оперативные мероприятия с заместителем начальника УГИБДД МВД по Крыму Юрием Мажаром, который проходит свидетелем.
Мажар занимает должность заместителя начальника управления ГИБДД МВД по Республике Крым с 2014 года. С 2007 по 2014 год он руководил отделением Государственной автоинспекции (ГАИ) Бахчисарайского районного отдела главного управления МВД Украины в Крыму.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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