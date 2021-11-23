Внешний вид столицы Крыма вызвал смех и негодование в соцсети

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Симферопольские улицы ремонтируют, но в городе все еще множество проблем, которые нужно решать.

В сообществе «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте опубликовали фотографию симферопольской улицы, которая находится в плачевном состоянии. Пользователи соцсети возмутились внешним видом крымской столицы и стали иронизировать над ситуацией.

«Вот так выглядит столица Крыма. Симферополь, Центр города, улица Курчатова», - говорится в сообщении.

На момент публикации этого материала пользователи оставили под постом в сообществе 177 комментариев, сделав 62 репоста.

«Ничего вы не понимаете! Это же старый город», - пошутила пользователь Александра Сырцова.

«Хоть там и печальное состояние, но очень интересно в старом городе рассматривать архитектуру. Отреставрировать бы его», - отметила Валерия Романова.

«Нормально! Асфальт и газ есть», - с иронией написал Игорь Кривошей.

«Хорошо смеяться, а когда нужно ехать с ребенком в больницу и к вам не едет такси потому что дороги нет - обхохочешься», - обратилась к иронизирующим пользователям Дарья Розова.

«Нужно киношников пригласить снимать фильмы про войну и 50-е годы. Не нужно декораций - все натурально!» - считает Ирина Майстренко.

«А люди, которые в преклонном возрасте - это же целый квест дойди в магазин и до дома», - написала Дарья Розова.

«С 1943 года это место не изменилось, потому что очень кто-то мечтает снести старый город для постройки нового микрорайона», - считает Александр Крылепов.

Пользователь Инна Шило опубликовала фотографии улицы, расположенной неподалеку от железнодорожного вокзала Симферополя - визитной карточки города. По ее мнению, этот район нужно снести, чтобы не позориться.

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