Власти выделили средства на ремонт девяти медучреждений в Крыму

Правительство России выделило средства на капитальный ремонт девяти медицинских учреждений в Крыму, пострадавших от летних паводков.

О подписании соответствующего распоряжения премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщили в пресс-службе правительства.

Отремонтировать планируют керченские больницы №1 и №3, Ялтинский роддом, Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи, Ялтинскую стоматологическую поликлинику, медицинские колледжи в Ялте и Керчи, НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова, санаторий «Долоссы», говорится в сообщении.

Ранее правительство России сообщило, что дополнительно выделило еще 157 млн рублей для выплат компенсаций жителям Крыма, которые пострадали в результате летних паводков.

Правительство России 16 октября также опубликовало распоряжение о выделении 384,7 млн рублей детскому лагерю «Артек» на ликвидацию последствий летних паводков в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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