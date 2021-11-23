Власть
В Ялте начинается передел пляжного рынка
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В Ялте пляжи в 2022 году будут распределять на конкурсной основе. Конкурс должен стартовать в январе.
Об этом во время совещания сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
«В следующем сезоне мы планируем внедрить новую схему закрепления пляжных территорий в рамках конкурсных процедур, куда изначально будут вноситься НТО, с определением их площади, а также дополнительно вводится категория пляжного оборудования (люкс, стандарт, эконом). Если мы говорим о центре Ялты, то это должна быть лучшая категория пляжа», — отметил Вадим Волченко.
С недобросовестными пользователями договор будет расторгнут, а их на сегодняшний день от 14 до 19. Конкурсы будут проведены на основании новых нормативов, включающих размещение НТО.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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