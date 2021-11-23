В Ялте начинается передел пляжного рынка

фото © www.turcalendar.ru

В Ялте пляжи в 2022 году будут распределять на конкурсной основе. Конкурс должен стартовать в январе.

Об этом во время совещания сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«В следующем сезоне мы планируем внедрить новую схему закрепления пляжных территорий в рамках конкурсных процедур, куда изначально будут вноситься НТО, с определением их площади, а также дополнительно вводится категория пляжного оборудования (люкс, стандарт, эконом). Если мы говорим о центре Ялты, то это должна быть лучшая категория пляжа», — отметил Вадим Волченко.

С недобросовестными пользователями договор будет расторгнут, а их на сегодняшний день от 14 до 19. Конкурсы будут проведены на основании новых нормативов, включающих размещение НТО.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

От фонда капремонта Крыма требуют 1,3 млн рублей за завышение стоимости работ. Контрольно-счетная палата (КСП) Крыма отчиталась о проведении проверки в государственных коммунальных предприятиях - «Вода Крыма», «Крымлифт-гидроремстрой», «Крымэкоресурсы» и в местном фонде капремонта.

В 2022 году Севастополь зарастет травой. В 2021 году на уборку и санитарное содержание Севастополя было выделено 515 миллионов рублей, хотя запрос был на 559 миллионов.

В Керчи жадные жители выкопали недавно высаженные деревья. Три липы и ясень пытались украсть в минувшие выходные с улицы Ворошилова в Керчи.

В Симферополе беременную не пустили в уборную из-за отсутствия QR-кода. В симферопольском ТЦ «Южная галерея» охранник не пустил будущую мать в уборную из-за того, что у нее не было QR-кода.