Власть
В Симферополе суд признал фиктивным брак крымчанки и азербайджанца
Как выяснилось, при подаче заявления на временное проживание на территории РФ гражданин Азербайджанской Республики скрыл информацию о фиктивности брака, заключенного с крымчанкой, без намерения создать семью.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
«Супруги совместно не проживали, общее хозяйство не вели. В этой связи прокуратура обратилась в суд с требованием признать брак, заключенный между иностранцем и гражданкой РФ недействительным. Суд с доводами прокурора согласился», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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