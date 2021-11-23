В Севастополе от коронавируса умирают 25-летние

В Севастополе за сутки выявлено 322 новых случая коронавируса.

Ежедневная заболеваемость снижается уже 2 недели – с 8 ноября.

От инфекции умерли 12 человек в возрасте от 25 до 85 лет.

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 47 тысяч 13 зараженных, что превышает 9% от общего числа горожан. Жертвами ковида стали 1 тысяча 611 севастопольцев.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму вырос спрос на антиковидную плазму. На фоне роста числа заболевших COVID-19 в Крыму выросла потребность в антиковидной плазме, необходимой для лечения пациентов с коронавирусом.

Власти Украины будут вакцинировать крымчан прямо на границе. Украинские власти намерены открыть пункты вакцинации от коронавируса в КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на административной границе Крыма с Украиной.

Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму. На территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 70 меньше, чем сутками ранее.

В Крыму зафиксировали антирекорд по суточной смертности от ковида. За прошедшие сутки в Крыму официально подтвердили 24 случая смерти от новой коронавирусной инфекции.