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Коронавирус в Крыму

В Севастополе готовятся снизить антиковидные мощности

Власти Севастополя рассматривают возможность плавного уменьшения коечного фонда в связи с улучшением ряда коронавирусных показателей.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания.

«Две недели мы наблюдаем достаточное снижение нагрузки на систему здравоохранения. При том, что у нас заболеваемость уменьшилась на 4%, суточные и средненедельные темпы прироста снизились больше, чем на 10%», – рассказал заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

Кроме того, в городе снизился уровень госпитализации – количество случаев, когда лечение от коронавируса необходимо проводить в больнице, по словам вице-губернатора, уменьшилось с 520 в неделю до 338, то есть на 35%.

В связи с этим власти планируют убрать койки для коронавирусных больных из пансионата «Изумруд» и возобновить на его базе реабилитацию для людей, перенесших инфекцию. Вернуться к оказанию плановой помощи, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, может и перепрофилированное под коронавирус отделение 1-й городской больницы, однако окончательные решения касательно этих объектов будут приняты позже, при условии дальнейшего улучшения эпидемиологической обстановки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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