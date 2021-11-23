Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе от коронавируса умирают 25-летние ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму вырос спрос на антиковидную плазму ● Власти Украины будут вакцинировать крымчан прямо на границе ● В Симферополе беременную не пустили в уборную из-за отсутствия QR-кода
В Севастополе готовятся снизить антиковидные мощности
Власти Севастополя рассматривают возможность плавного уменьшения коечного фонда в связи с улучшением ряда коронавирусных показателей.
Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания.
«Две недели мы наблюдаем достаточное снижение нагрузки на систему здравоохранения. При том, что у нас заболеваемость уменьшилась на 4%, суточные и средненедельные темпы прироста снизились больше, чем на 10%», – рассказал заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.
Кроме того, в городе снизился уровень госпитализации – количество случаев, когда лечение от коронавируса необходимо проводить в больнице, по словам вице-губернатора, уменьшилось с 520 в неделю до 338, то есть на 35%.
В связи с этим власти планируют убрать койки для коронавирусных больных из пансионата «Изумруд» и возобновить на его базе реабилитацию для людей, перенесших инфекцию. Вернуться к оказанию плановой помощи, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, может и перепрофилированное под коронавирус отделение 1-й городской больницы, однако окончательные решения касательно этих объектов будут приняты позже, при условии дальнейшего улучшения эпидемиологической обстановки.
В тексте использованы материалы: Форпост
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