Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +11
море +15

Происшествия

В Севастополе BMW припарковался на крыше ДОТа

Полицейские проводят проверку по факту парковки автомобиля BMW на крыше ДОТа времен Второй мировой войны в Севастополе.

Об этом сообщили в УМВД по Севастополю.

«Выявлена фотография, размещенная в одном из Telegram-каналов 21 ноября 2021 года, на которой изображен автомобиль BMW, припаркованный на фортификационном сооружении – ДОТ, используемом во время войны для долговременной обороны и стрельбы различными огневыми средствами. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

Как пишут пользователи социальных сетей, автомобиль припарковался на крыше ДОТа на смотровой Тигрового мыса, номера севастопольские. Пользователи сети предполагают, что водителем автомобиля является молодой человек. Тигровый мыс расположен рядом с заказником «Мыс Фиолент».

Аналогичный инцидент произошел в августе текущего года. На крыше ДОТа времен войны припарковался внедорожник марки Toyota. Как сообщали пользователи соцсетей, внедорожник заехал на оборонительное сооружение 18-й береговой батареи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские оштрафовали симферопольца за дрифт в центре Симферополя. Симферополец на автомобиле BMW грубо нарушил правила дорожного движения и продемонстрировал опасную езду в центре города.

Эксперт рассказал о слежке за крымчанами. Нейросеть следит не только за контентом в Сети, собирает данные о платежеспособности граждан, но также способна помогать спецслужбам других государств отслеживать перемещение россиян, например, тех, кто побывал в Крыму.

За неуплату алиментов дочери севастопольцу присудили принудительные работы. За неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка житель Севастополя отправлен на обязательные работы.

Украина использует нейросети для отслеживания россиян, посетивших Крым. Специалисты по кибербезопасности в беседе с «Известиями» назвали возможные принципы, по которым работают украинские пограничники, отслеживая, кто именно из россиян посещает Крым и внося их в черный список для въезда в страну.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

775 случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.

Власть
Аксенов еще раз пообещал, что ради дороги в живописном месте Крыма снесут 58 частных домов

Аксенов еще раз пообещал, что ради дороги в живописном месте Крыма снесут 58 частных домов

В Крыму с 1 декабря начнется работа по оцениванию домовладений в селе Заречном, которые попадают под снос в связи со строительством автомобильного юго-восточного обхода Симферополя.

Власть
В Крыму названы города с самым грязным воздухом

В Крыму названы города с самым грязным воздухом

По итогам еженедельного мониторинга загрязнения воздуха на полуострове зафиксировали загрязнение в Армянске, Красноперекопске и Севастополе.

Власть
В рамках ФЦП в Алупке и Феодосии обещают построить новые причалы

В рамках ФЦП в Алупке и Феодосии обещают построить новые причалы

Расходы за счет Федеральной целевой программы по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры на 2022 год запланированы в размере 174,3 млн рублей, на 2023 года – 1,5 млрд рублей, на 2024 год – 3,3 млрд рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации