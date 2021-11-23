В Севастополе BMW припарковался на крыше ДОТа

Полицейские проводят проверку по факту парковки автомобиля BMW на крыше ДОТа времен Второй мировой войны в Севастополе.

Об этом сообщили в УМВД по Севастополю.

«Выявлена фотография, размещенная в одном из Telegram-каналов 21 ноября 2021 года, на которой изображен автомобиль BMW, припаркованный на фортификационном сооружении – ДОТ, используемом во время войны для долговременной обороны и стрельбы различными огневыми средствами. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

Как пишут пользователи социальных сетей, автомобиль припарковался на крыше ДОТа на смотровой Тигрового мыса, номера севастопольские. Пользователи сети предполагают, что водителем автомобиля является молодой человек. Тигровый мыс расположен рядом с заказником «Мыс Фиолент».

Аналогичный инцидент произошел в августе текущего года. На крыше ДОТа времен войны припарковался внедорожник марки Toyota. Как сообщали пользователи соцсетей, внедорожник заехал на оборонительное сооружение 18-й береговой батареи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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