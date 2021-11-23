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В рамках ФЦП в Алупке и Феодосии обещают построить новые причалы
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Расходы за счет Федеральной целевой программы по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры на 2022 год запланированы в размере 174,3 млн рублей, на 2023 года – 1,5 млрд рублей, на 2024 год – 3,3 млрд рублей.
Об этом сегодня на заседании Государственного Совета Республики Крым сообщила вице-премьер крымского правительства, министр финансов РК Ирина Кивико.
Так, запланировано строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры (морского порта Керчь и морского порта г. Евпатория), реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта Ялты, реконструкция и строительство причалов (Алупка и Феодосийского морского торгового порта).
Напомним, как сообщало Новости Крыма, 15 октября в поселке Никита под Ялтой обвалился причал, а причал возле Алупкинского дворца закрыт уже несколько лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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