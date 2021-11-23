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Коронавирус в Крыму

В Крыму вырос спрос на антиковидную плазму

07:16 вторник, 23 ноября 2021

На фоне роста числа заболевших COVID-19 в Крыму выросла потребность в антиковидной плазме, необходимой для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом рассказала заведующая отделом комплектования донорских кадров республиканского учреждения здравоохранения «Центр крови» Ольга Чос. По ее словам, на данный момент в Крыму фиксируется снижение донорской активности, поскольку идет процесс вакцинации и ревакцинации.

А привитые люди могут стать донорами не раньше, чем через 30 дней после второго этапа вакцинации, поясняет специалист.

«Выше стала потребность у нас в антиковидной плазме. Заготовку мы ее ведем с ноября прошлого года. Сейчас немного снизилось количество доноров в связи с тем, что идет вакцинация и ревакцинация. Поэтому мы нацеливаем людей на то, что сначала надо прийти и сдать кровь либо плазму, а потом уже идти на прививку, поскольку там идет временный медотвод на 30 дней», - рассказала Ольга Чос.

Переливание антиковдной инактивированной плазмы рассматривается как один из методов лечения коронавирусной инфекции.

У переболевших образуются антитела, которые помогают пациентам бороться с болезнью, а иммунной системе - начать активную борьбу с вирусом. Сдать плазму могут перенесшие заболевание или вакцинированные люди в возрасте 18-50 лет без противопоказаний (ВИЧ, сифилис, туберкулез, вирусные гепатиты, онкологические и некоторые другие заболевания), имеющие достаточный титр вируснейтрализующих антител.

При этом важно, чтобы переболевший донор болел не в тяжелой форме. Как ранее сообщили в «Центре крови», крымчане помогли заготовить около тысячи доз антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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