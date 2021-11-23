В Крыму семья из девяти человек лишилась соцвыплат из-за покупки жилья

фото © rg.ru

Многодетная семья Ивановых больше десяти лет ютилась в маленькой двухкомнатной квартире в Джанкое. Когда самой старшей дочке исполнилось 11, Оксана с мужем решили улучшить условия жилья и купили частный дом.

Старую квартиру в пятиэтажке пришлось продать, а на вырученные деньги семья из девяти человек купила четырехкомнатную времянку.

У детей появилось больше места для игр, а у родителей — отдельная комната. Только вот после такой сделки Ивановы полностью лишились социальных пособий, которые они получали каждый месяц. Как оказалось, причиной приостановки выплат стал доход, который семья якобы получила после продажи двухкомнатного жилья в многоэтажке.

— Раньше мы получали государственную помощь на семерых детей и на нас с мужем. В общей сложности получалось 48 тысяч рублей и выплаты для детей от трех до семи лет в размере 25 тысяч, то есть где-то около 70 тысяч. А сейчас большую часть денег у нас забрали. Теперь, если честно, я даже представить не могу, на что кормить и одевать детей, — говорит КП-Крым многодетная мать Оксана Иванова.

Раньше женщина работала в детском саду, но из-за нехватки времени решила оставить работу и посвятить время детям. Единственным кормильцем в семье стал муж, который работает на стройке.

— Эта социальная помощь нас выручала, так как одной зарплаты мужа было бы недостаточно на девять человек. Мы обращались в местный департамент, звонили в администрацию, но нам говорили, что оформить его невозможно, так как в него будет учитываться доход от продажи квартиры. То есть у нас на счету появился миллион, поэтому в социальных выплатах мы больше не нуждаемся. Хотя на этот миллион мы сразу же купили дом, — продолжает Оксана.

После обращения к главе Крыма Сергею Аксенову, соцвыплаты удалось получить, но только в виде новой газовой плиты, набора подгузников и постельного белья.

— Тогда получилось взять только 40 тысяч рублей. Но в департаменте мое обращение пока на рассмотрении. Продолжаем разбираться, — добавляет крымчанка.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты Крыма, помощь оказывается только семьям, которые в ней остро нуждаются.

По словам юриста Ирины Репиной, если семья продала свое личное жилье, то этот доход не мог стать причиной отмены соцвыплат.

— Человек имеет право продать или купить жилье. Здесь могла возникнуть проблема, каким образом эти деньги поступили на счет. Если они просто зашли на карту, а не по договору, то это может послужить прекращением платежа. В этой ситуации семье нужно запросить расписку от покупателей и постараться доказать, за что именно поступили деньги, — рекомендует адвокат.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Замначальника крымского УГИБДД проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Замначальника УГИБДД МВД по Республике Крым Юрий Мажар проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД. Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в УГИБДД МВД по Республике Крым.

Правоохранители задержали в Керчи спрятавшегося от следствия иностранца. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Керчи иностранца, которого разыскивали за организацию незаконной миграции.

В Симферополе суд признал фиктивным брак крымчанки и азербайджанца. Как выяснилось, при подаче заявления на временное проживание на территории РФ гражданин Азербайджанской Республики скрыл информацию о фиктивности брака, заключенного с крымчанкой, без намерения создать семью.