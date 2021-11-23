Власть
В Крыму названы города с самым грязным воздухом
фото © Новости Крыма
По итогам еженедельного мониторинга загрязнения воздуха на полуострове зафиксировали загрязнение в Армянске, Красноперекопске и Севастополе.
Об этом сообщили в крымском гидрометеоцентре.
«По данным наблюдений 2-х стационарных постов в период с 15 ноября по 22 ноября в Армянске и Красноперекопске и в Севастополе в воздухе выявили наличие диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород», — говорится в сообщении.
Напомним, что в начале ноября специалисты крымского гидрометеоцентра зафиксировали в Армянске и Красноперекопске в атмосферном воздухе наличие формальдегида, аммиака и других вредных веществ.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В крымских реках зафиксировали превышение концентрации вредных веществ. Крымский гидрометцентр опубликовал данные о загрязнения поверхностных вод в республике за октябрь.
В Крыму расплодились дикие свиньи. На Крымском полуострове вепрям стало тесно в своей естественной среде обитания, и они теперь довольно часто наведываются к людям.
Снова кризис: Крыму опять не хватает осадков. Пока туристы радовались вернувшемуся в октябре бабьему лету, реки и водохранилища полуострова мелели без дождей.
Пальмы в Ялте пытаются спасти с помощью капельниц. В Ялте решили вылечить пальмы от поражающих их вредителей, сообщила городской мэр Янина Павленко в своем телеграм-канале.
Сводка о новых заражениях в Крыму
775 случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.
Аксенов еще раз пообещал, что ради дороги в живописном месте Крыма снесут 58 частных домов
В Крыму с 1 декабря начнется работа по оцениванию домовладений в селе Заречном, которые попадают под снос в связи со строительством автомобильного юго-восточного обхода Симферополя.
В Крыму названы города с самым грязным воздухом
По итогам еженедельного мониторинга загрязнения воздуха на полуострове зафиксировали загрязнение в Армянске, Красноперекопске и Севастополе.
Аксенова окружают силовиками и сватают в Кремль
Глава Крыма пытается маневрировать между коррупционными ударами, но не контролирует ситуацию – считают авторы Телеграм-канала «Незыгарь».
19 часов назад
В крымском торговом центре строят баррикады из тележек от антипрививочниковфото
20 часов назад
Эксперт рассказал о слежке за крымчанами
16 часов назад
Симферополец объявил войну автомобилистам
18 часов назад
В рамках ФЦП в Алупке и Феодосии обещают построить новые причалы
Расходы за счет Федеральной целевой программы по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры на 2022 год запланированы в размере 174,3 млн рублей, на 2023 года – 1,5 млрд рублей, на 2024 год – 3,3 млрд рублей.