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В Крыму названы города с самым грязным воздухом

11:12 вторник, 23 ноября 2021
В Крыму названы города с самым грязным воздухом

фото © Новости Крыма

По итогам еженедельного мониторинга загрязнения воздуха на полуострове зафиксировали загрязнение в Армянске, Красноперекопске и Севастополе.

Об этом сообщили в крымском гидрометеоцентре.

«По данным наблюдений 2-х стационарных постов в период с 15 ноября по 22 ноября в Армянске и Красноперекопске и в Севастополе в воздухе выявили наличие диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород», — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале ноября специалисты крымского гидрометеоцентра зафиксировали в Армянске и Красноперекопске в атмосферном воздухе наличие формальдегида, аммиака и других вредных веществ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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