Общество
В Крыму начались протесты против QR-кодов
фото © соцсети
В крымской столице неизвестные устроили акцию против QR-кодов. По городу расклеены объявления с призывом их не использовать.
Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
«Не променяй родину на кафешку. Стоп QR-код. Сделай свой вклад в Победу. Не используй QR-код», — написано в объявлениях.
При этом остается только догадываться, при чем тут Родина и о победе над чем говорят авторы текста.
Напомним, тем временем в симферопольском торговом центре строят баррикады из тележек от антипрививочников. Ранее сообщалось, что крымчанку оштрафовали за репост в соцсети фейка о вакцинации.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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