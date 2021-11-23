В Крыму начались протесты против QR-кодов

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В крымской столице неизвестные устроили акцию против QR-кодов. По городу расклеены объявления с призывом их не использовать.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

«Не променяй родину на кафешку. Стоп QR-код. Сделай свой вклад в Победу. Не используй QR-код», — написано в объявлениях.

При этом остается только догадываться, при чем тут Родина и о победе над чем говорят авторы текста.

Напомним, тем временем в симферопольском торговом центре строят баррикады из тележек от антипрививочников. Ранее сообщалось, что крымчанку оштрафовали за репост в соцсети фейка о вакцинации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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