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Общество

В Крыму начались протесты против QR-кодов

19:42 вторник, 23 ноября 2021
В Крыму начались протесты против QR-кодов

фото © соцсети

В крымской столице неизвестные устроили акцию против QR-кодов. По городу расклеены объявления с призывом их не использовать.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

«Не променяй родину на кафешку. Стоп QR-код. Сделай свой вклад в Победу. Не используй QR-код», — написано в объявлениях.

При этом остается только догадываться, при чем тут Родина и о победе над чем говорят авторы текста.

Напомним, тем временем в симферопольском торговом центре строят баррикады из тележек от антипрививочников. Ранее сообщалось, что крымчанку оштрафовали за репост в соцсети фейка о вакцинации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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