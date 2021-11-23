Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +9
море +15

Власть

В Крым завезли 305 голов мясной породы овец

13:08 вторник, 23 ноября 2021

В Нижнегорский район в село Ястребки АО НПТИ «Компания Экономикс» уже завезло 305 голов овец эдильбаевской породы. Будет завезено еще 244 головы.

Об этом сообщил вице-премьер—министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«В советский период в стране резко возрос спрос на шерсть для производства армейской и школьной формы, в результате чего был сделан акцент на разведение Цигайской «шерстяной» породы овец. Мясо баранины стало вытесняться мясом говядины, свинины, птицы. Перестало быть популярным у населения. Сейчас Эдильбаевская порода в Крыму стала очень востребована. По своим мясным качествам эти овцы превосходят Цигайскую, которая более распространена на полуострове», — пишет Рюмшин.

С 2020 года предприятием было завезено 36 голов племенных нетелей Абердин-ангусской породы. На сегодняшний день поголовье на предприятии состоит из 464 голов: из них 33 коровы, 90 нетелей, 21 бычок и 320 телок. К середине ноября планируется завоз 83 племенных телок и 600 голов племенных ярок породы Эдильбай.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане могут получить грант до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма. Крымские производители могут получить грант Минсельхоза России до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма.

Российские власти намерены построить в Ялте центр селекции винограда за 3,2 млрд рублей. Правительство России одобрило дополнительное финансирование в размере более 1,6 млрд рублей для строительства научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия в Крыму.

«Все есть»: министр сельского хозяйства Крыма нашел картофель по 30 рублей. В двух крупнейших супермаркетах Симферополя на Евпаторийском шоссе и на улице Героев Сталинграда соблюдаются условия Меморандума взаимопонимания между Совмином Республики, производителями продовольственных товаров и субъектами системы оптовой и розничной торговли.

В Крыму урожай подсолнечника вдвое превысил показатели 2020 года. В рамках уборочной кампании в Крыму собрали почти 100 тысяч тонн подсолнечника, это в два раза больше, чем в прошлом году.

Власть
ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД

ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД

Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в УГИБДД МВД по Республике Крым.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

775 случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.

Власть
Аксенов еще раз пообещал, что ради дороги в живописном месте Крыма снесут 58 частных домов

Аксенов еще раз пообещал, что ради дороги в живописном месте Крыма снесут 58 частных домов

В Крыму с 1 декабря начнется работа по оцениванию домовладений в селе Заречном, которые попадают под снос в связи со строительством автомобильного юго-восточного обхода Симферополя.

Власть
Эксперт рассказал о слежке за крымчанами

Эксперт рассказал о слежке за крымчанами

Нейросеть следит не только за контентом в Сети, собирает данные о платежеспособности граждан, но также способна помогать спецслужбам других государств отслеживать перемещение россиян, например, тех, кто побывал в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации