Власть
В Крым завезли 305 голов мясной породы овец
В Нижнегорский район в село Ястребки АО НПТИ «Компания Экономикс» уже завезло 305 голов овец эдильбаевской породы. Будет завезено еще 244 головы.
Об этом сообщил вице-премьер—министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
«В советский период в стране резко возрос спрос на шерсть для производства армейской и школьной формы, в результате чего был сделан акцент на разведение Цигайской «шерстяной» породы овец. Мясо баранины стало вытесняться мясом говядины, свинины, птицы. Перестало быть популярным у населения. Сейчас Эдильбаевская порода в Крыму стала очень востребована. По своим мясным качествам эти овцы превосходят Цигайскую, которая более распространена на полуострове», — пишет Рюмшин.
С 2020 года предприятием было завезено 36 голов племенных нетелей Абердин-ангусской породы. На сегодняшний день поголовье на предприятии состоит из 464 голов: из них 33 коровы, 90 нетелей, 21 бычок и 320 телок. К середине ноября планируется завоз 83 племенных телок и 600 голов племенных ярок породы Эдильбай.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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