В Крым завезли 305 голов мясной породы овец

В Нижнегорский район в село Ястребки АО НПТИ «Компания Экономикс» уже завезло 305 голов овец эдильбаевской породы. Будет завезено еще 244 головы.

Об этом сообщил вице-премьер—министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«В советский период в стране резко возрос спрос на шерсть для производства армейской и школьной формы, в результате чего был сделан акцент на разведение Цигайской «шерстяной» породы овец. Мясо баранины стало вытесняться мясом говядины, свинины, птицы. Перестало быть популярным у населения. Сейчас Эдильбаевская порода в Крыму стала очень востребована. По своим мясным качествам эти овцы превосходят Цигайскую, которая более распространена на полуострове», — пишет Рюмшин.

С 2020 года предприятием было завезено 36 голов племенных нетелей Абердин-ангусской породы. На сегодняшний день поголовье на предприятии состоит из 464 голов: из них 33 коровы, 90 нетелей, 21 бычок и 320 телок. К середине ноября планируется завоз 83 племенных телок и 600 голов племенных ярок породы Эдильбай.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане могут получить грант до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма. Крымские производители могут получить грант Минсельхоза России до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма.

Российские власти намерены построить в Ялте центр селекции винограда за 3,2 млрд рублей. Правительство России одобрило дополнительное финансирование в размере более 1,6 млрд рублей для строительства научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия в Крыму.

«Все есть»: министр сельского хозяйства Крыма нашел картофель по 30 рублей. В двух крупнейших супермаркетах Симферополя на Евпаторийском шоссе и на улице Героев Сталинграда соблюдаются условия Меморандума взаимопонимания между Совмином Республики, производителями продовольственных товаров и субъектами системы оптовой и розничной торговли.

В Крыму урожай подсолнечника вдвое превысил показатели 2020 года. В рамках уборочной кампании в Крыму собрали почти 100 тысяч тонн подсолнечника, это в два раза больше, чем в прошлом году.