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Происшествия

В Феодосии неизвестный стрелок начал охоту на котов

Минимум три кота уже пострадали от рук неизвестного стрелка в Феодосии.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Все случаи произошли в одном дворе по ул. Западной. Вероятно, сосед-антикошатник решил избавиться от всех хвостатых.

Кто конкретно занимается «истреблением» домашних животных — неизвестно. Хозяева переживают за своих котов и хотят остановить стрелка.

В комментариях возмущенные крымчане посоветовали написать заявление в полицию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополец осужден за грабеж и избиение своего коллеги. Ялтинский городской суд признал уроженца крымской столицы виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ, и назначил ему условное наказание в виде одного года лишения свободы.

В Симферополе таксист предложил пассажирке расплатиться собой. У жительницы Симферополя выдалась малоприятная поездка в такси.

Мошенник 19 раз сдал в аренду отдыхающим несуществующее жилье в Ялте. Сотрудники ялтинского уголовного розыска задержали в городе Данков Липецкой области 40-летнего гражданина, подозреваемого в 19 эпизодах дистанционного мошенничества.

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