В Феодосии неизвестный стрелок начал охоту на котов

Минимум три кота уже пострадали от рук неизвестного стрелка в Феодосии.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Все случаи произошли в одном дворе по ул. Западной. Вероятно, сосед-антикошатник решил избавиться от всех хвостатых.

Кто конкретно занимается «истреблением» домашних животных — неизвестно. Хозяева переживают за своих котов и хотят остановить стрелка.

В комментариях возмущенные крымчане посоветовали написать заявление в полицию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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