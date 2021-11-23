Происшествия
В Феодосии неизвестный стрелок начал охоту на котов
Минимум три кота уже пострадали от рук неизвестного стрелка в Феодосии.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Все случаи произошли в одном дворе по ул. Западной. Вероятно, сосед-антикошатник решил избавиться от всех хвостатых.
Кто конкретно занимается «истреблением» домашних животных — неизвестно. Хозяева переживают за своих котов и хотят остановить стрелка.
В комментариях возмущенные крымчане посоветовали написать заявление в полицию.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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