В 2022 году Севастополь зарастет травой

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В 2021 году на уборку и санитарное содержание Севастополя было выделено 515 миллионов рублей, хотя запрос был на 559 миллионов.

В проекте бюджета 2022 года, который только что внесен в заксобрание, эта сумма уменьшена до 394 миллионов. При этом площади, требующие уборки и санитарного содержания, как утверждают муниципалы, выросли у одних на 20, а в других и на все 50 процентов.

Напомним: полномочия по уборке были переданы муниципалитетам весной этого года. А уже в июне депутаты жестко раскритиковали состояние города во время отчета перед заксобранием главы горхоза Евгения Горлова. Да и наши читатели проявляют редкое единодушие в комментариях к новостям, где речь идет о чистоте: таким запущенным, уверяют они, город не был как минимум очень давно. Что же с ним станет, если денег на уборку будет на треть меньше?

Встревоженные муниципалы обратились за помощью к депутатам. Те собрали заседание комитета по городскому хозяйству, пригласив на него представителей трех департаментов правительства — по городскому хозяйству, финансам и внутренней политике. И.о. главы горхоза Петр Горбачев первым делом заверил народных избранников, что муниципалы «стараются», но им не хватает денег.

«В принципе, их старания видно, но им не хватает финансирования. Поэтому они стараются, но хотелось бы желать лучшего, — повторил он. — Выход мы должны искать вместе: мы готовы подготовить все письма, все наши прогнозы на следующий год, потому что при таком уменьшении финансирования качественно исполнять полномочия нереально».

Отвечая на вопрос главы комитета городского хозяйства Вячеслава Камзолова, представитель департамента еще раз подтвердил: в муниципалитетах «делают даже больше, чем могут, вопрос в финансировании».

Что вопрос о финансировании нуждается в пояснении, согласился и глава бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов. Он привел такие цифры: из заложенных в бюджет 2021 года 515 млн рублей муниципалы на 15 ноября получили только 321 млн:

«Кассовый расход — 286 млн. При этом сумма госконтрактов — 417 млн. Это все следует из документов, которые дают департамент городского хозяйства и департамент финансов. Где эти деньги? Это деньги, которые в муниципалитетах лежат и не тратятся, или они не дошли до муниципалитетов?»

«У нас деньги не лежат. Департамент финансов каждый месяц закрывает наши контракты. Соответственно, и деньги на счетах департамента финансов. И все, что они нам перечислили, мы передаем в муниципалитеты, которые начинают их расходовать на оплату счетов», — заверил представитель горхоза.

Выяснение закончилось довольно мирно: оказалось, что как раз накануне заседания комитета (возможно, это просто совпадение) муниципалитетам были переведены деньги, которых они ждали. В частности, о задержке сообщал глава Ленинского района Максим Мишин. Но вчера, как уже было сказано, недостающие средства поступили в полном объеме.

Более опытный глава Инкермана Родион Демченко подтвердил, что такие задержки случаются периодически, и к ним муниципалы, в общем-то, привыкли. А вот финансирование на следующий год волнует всех. Депутаты решили поставить вопрос об увеличении расходов на уборку при рассмотрении проекта бюджета. Иначе, как заметила Екатерина Бубнова, «мы замусоримся и порастем травой повсеместно».

В тексте использованы материалы: Форпост

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