Происшествия
Трое молодых людей задержаны в Евпатории за осквернение памятника
Полицейские задержали троих молодых людей, которые привязали к бюсту Сергея Кирова автомобильную шину и разрисовали памятник нацистской символикой.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«(В полицию) поступило сообщение о том, что неизвестные лица привязали к памятнику-бюсту С. М. Кирову автомобильную шину и разрисовали его нацистской символикой – свастика и нацистский крест, – говорится в сообщении. – В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить и задержать виновных лиц – подростков 17, 18 лет».
В ведомстве отметили, что молодые люди дали признательные показания. Также полицейские опубликовали видео с места происшествия и запись признательных показаний.
«Мы прогуливались с друзьями, (направлялись) в парк Кирова. По пути нашли колесо с веревкой. Придя в парк Кирова, мы не задумываясь решили закинуть колесо на (бюст) Кирова, – рассказал один из задержанных. – О содеянном сожалею, признаю вину и больше не буду (совершать) противозаконные действия».
Его подельники сообщили, что они залезли на памятник и привязали колесо. После чего принялись наносить надписи и нацистскую символику.
Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ – вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Задержанным грозит максимальное наказание в виде ареста три месяца.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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