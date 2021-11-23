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775 случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

Также за 22 ноября в Крыму скончались 24 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1078 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 773 человек, выздоровевших за весь период – 103 162.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Украины будут вакцинировать крымчан прямо на границе. Украинские власти намерены открыть пункты вакцинации от коронавируса в КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на административной границе Крыма с Украиной.

Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму. На территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 70 меньше, чем сутками ранее.

В Крыму зафиксировали антирекорд по суточной смертности от ковида. За прошедшие сутки в Крыму официально подтвердили 24 случая смерти от новой коронавирусной инфекции.

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 902 положительных на Covid-19.