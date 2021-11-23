Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму вырос спрос на антиковидную плазму ● Власти Украины будут вакцинировать крымчан прямо на границе ● В Симферополе беременную не пустили в уборную из-за отсутствия QR-кода ● В крымском торговом центре строят баррикады из тележек от антипрививочников ● Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © gazeta.ru
775 случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.
Также за 22 ноября в Крыму скончались 24 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1078 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 773 человек, выздоровевших за весь период – 103 162.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Украины будут вакцинировать крымчан прямо на границе. Украинские власти намерены открыть пункты вакцинации от коронавируса в КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на административной границе Крыма с Украиной.
Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму. На территории Республики Крым зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 70 меньше, чем сутками ранее.
В Крыму зафиксировали антирекорд по суточной смертности от ковида. За прошедшие сутки в Крыму официально подтвердили 24 случая смерти от новой коронавирусной инфекции.
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 902 положительных на Covid-19.
Сводка о новых заражениях в Крыму
775 случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.
Аксенов еще раз пообещал, что ради дороги в живописном месте Крыма снесут 58 частных домов
В Крыму с 1 декабря начнется работа по оцениванию домовладений в селе Заречном, которые попадают под снос в связи со строительством автомобильного юго-восточного обхода Симферополя.
В Крыму названы города с самым грязным воздухом
По итогам еженедельного мониторинга загрязнения воздуха на полуострове зафиксировали загрязнение в Армянске, Красноперекопске и Севастополе.
Аксенова окружают силовиками и сватают в Кремль
Глава Крыма пытается маневрировать между коррупционными ударами, но не контролирует ситуацию – считают авторы Телеграм-канала «Незыгарь».
19 часов назад
В крымском торговом центре строят баррикады из тележек от антипрививочниковфото
20 часов назад
Эксперт рассказал о слежке за крымчанами
16 часов назад
Симферополец объявил войну автомобилистам
18 часов назад
В рамках ФЦП в Алупке и Феодосии обещают построить новые причалы
Расходы за счет Федеральной целевой программы по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры на 2022 год запланированы в размере 174,3 млн рублей, на 2023 года – 1,5 млрд рублей, на 2024 год – 3,3 млрд рублей.