Власть
Стало известно что делает крымский бензин с топливным фильтром
Владелец авто опубликовал фото в соцсетях сильно загрязненного топливного фильтра.
Он проехал 30 тыс. км по Крыму.
Пользователи соцсетей отреагировали неоднозначно:
«А что нужно было увидеть, в фильтрах, после 30 тыс. км пробега? Золото-бриллианты? Как-никак, через фильтр прошло как минимум 2.5 тонны топлива».
«Я каждые 10 000 км пробега меняю, и фильтр чистый».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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