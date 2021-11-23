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Власть

Стало известно что делает крымский бензин с топливным фильтром

16:50 вторник, 23 ноября 2021

Владелец авто опубликовал фото в соцсетях сильно загрязненного топливного фильтра.

Он проехал 30 тыс. км по Крыму.

Пользователи соцсетей отреагировали неоднозначно:

«А что нужно было увидеть, в фильтрах, после 30 тыс. км пробега? Золото-бриллианты? Как-никак, через фильтр прошло как минимум 2.5 тонны топлива».

«Я каждые 10 000 км пробега меняю, и фильтр чистый».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму обнаружили тонны опасных продуктов. Сотрудники Россельхознадзора в Крыму изъяли и уничтожили 82,6 тонны некачественной и опасной продукции, пишут «Вести Севастополь».

Крымчанам назвали самые полезные продукты на коронавирусной дистанционке. Жителям Крыма во время коронавирусных каникул и перевода на дистанционную работу из-за ситуации с распространением COVID-19 следует употреблять в пищу сезонные фрукты и овощи.

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