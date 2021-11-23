Власть
Рядом с питьевым источником Севастополя сливают тонны нечистот
фото © Новый день
Жители Байдарской долины обеспокоены состоянием очистных сооружений.
Вопрос обсуждался накануне на пленарном заседании городского Законодательного собрания.
По оценкам специалистов, ежегодно недалеко от питьевого источника Севастополя – Чернореченского водохранилища уходит в земли около 50 тонн нечистот.
В городском департаменте капитального строительства проблему подтверждают. Сейчас чиновники инспектируют сети, построенные в украинский период, но так и не сданные в эксплуатацию.
Заняться решением проблемы обещают в 2022 году – если найдут деньги.
В тексте использованы материалы: Новый день
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