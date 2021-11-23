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Россия везет в Крым тяжелые огнеметные системы
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Минобороны планирует до 2027 года сформировать в Южном военном округе три новых батальона с тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» на базе танка и новейшей «Тосочкой» на колесном шасси.
Об этом сообщили «Известия» по данным минобороны.
«Они незаменимы при уничтожении врага, закрепившегося на хорошо укрепленных позициях, в фортификационных сооружениях или в горах. «Солнцепек» и «Тосочка» будут дополнять друг друга. Танковая броня первой машины позволяет действовать системе на переднем крае и наносить удары с близкого расстояния. «Тосочка», установленная на колесное шасси, будет хороша при ведении маневренных боевых действий», – рассказали эксперты.
В ведомстве уточнили, что эти системы способны выжигать территории в радиусе сотни и даже тысячи гектаров.
«Солнцепек» разработан на базе ТОС-1 «Буратино», которая прошла боевое крещение еще в конце 1980-х годов в Афганистане. «Тосочку» впервые показали на Параде Победы в 2020 году. Пусковая установка ТОС-2 установлена на колесном шасси «Тайфун-У» и имеет легкое бронирование. Боевая машина оснащается современной автоматизированной системой управления огнем. В пакете – 18 направляющих для реактивных снарядов.
Экспорт тяжелых огнеметов был разрешен в 2008 году, и «Солнцепек» сразу оказался востребованным. В настоящее время тяжелый огнемет состоит на вооружении армий Казахстана, Алжира, Азербайджана, Ирака, Саудовской Аравии и Сирии.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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