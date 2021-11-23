Прокуратура подала в суд на власти Симферополя

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Прокуратура Железнодорожного района Симферополя подала иск в суд на администрацию города с требованием провести инвентаризацию зеленых насаждений в парке им. Гагарина.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным ведомства, городские власти передали администрации парка зеленые насаждения единым массивом в количестве 5,8 тыс. штук общей стоимостью 1,7 млн рублей. При этом их инвентаризация не была должным образом проведена. Как пояснили в прокуратуре, это приводит к незаконной вырубке деревьев.

«Отсутствие учета зеленых насаждений, их систематического обследования не позволяет надлежащим образом осуществлять содержание и охрану зеленых насаждений, обеспечивать своевременное выявление аварийно-опасных деревьев, принимать обоснованные решения об их вырубке», – отметили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокуратура требует в суде признать незаконным бездействие департамента городского хозяйства и обязать его провести инвентаризацию зеленых насаждений в парке.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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