Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 23 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 23 ноября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый, дождь (в восточных районах местами сильный дождь (15-20 мм)), уровень опасности желтый, туман (в восточных районах местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь (15-20 мм)), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь (15-20 мм)), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 5 до 9 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 98 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 12 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 5 до 10 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 97 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 5 до 10 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 4 до 8 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 3 до 7 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 4 до 7 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 3 до 7 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 9, в Николаевке - 14, в Севастополе - 15, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 13, в Ялте - 14 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 26, на Кипре - 21, в Одессе - 10, в Сочи - 17, в Турции - 21, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.
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