Власть
Правоохранители задержали в Керчи спрятавшегося от следствия иностранца
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Керчи иностранца, которого разыскивали за организацию незаконной миграции.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«Мужчина находился в розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), совершенного на территории одного из субъектов Российской Федерации, – говорится в сообщении. – Полицейские установили, что злоумышленник скрывается от органов правопорядка в Керчи. Выехав совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали его».
Полицейские опубликовали видео задержания. На кадрах видно, как бойцы подразделения ОМОН и оперативники поднимаются на интересующий их этаж и заходят в квартиру. Мужчина, по всей видимости, спал в одной из комнат. Увидев, что в комнату вошли люди, он попытался встать.
«Лежать, руки за спину», – прокричали ему сотрудники правоохранительных органов и заставили лечь на пол.
Затем были осмотрены другие помещения. После этого правоохранители вернулись к задержанному. Самостоятельно встать он не смог, поскольку на него надели наручники. Ему помогли подняться с пола и начали опрашивать.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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